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Новости погоды

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Холод добрался до юга Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:15 Воскресенье, 9 июля

  Холодная воздушная масса завоевала всю Европейскую часть России. В Краснодаре 9 июля наблюдался абсолютный минимум температуры за всю историю метеонаблюдений, было 11,4 градуса, предыдущий раз самая холодная ночь была в 1987 году с температурой 11,6 градуса. Волновой атмосферный фронт с северо-запада прикроет облаками южные регионы России. 10 июля ночь будет немного теплее, в основном 14..19 градусов, лишь в предгорьях до 12, да на Нижнем Дону и в Нижнем Поволжье до 12 тепла. Дневная температура без существенных изменений. Около +25 градусов, местами умеренно жарко, до 32. Будут и дожди. В Краснодарском крае, а в ночь на 10 июля в Северной Осетии возможны сильные дожди с градом, грозами и ветром до 18-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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