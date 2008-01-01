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Очень сильные дожди ожидаются в Приморском крае



ИА "Метеоновости" / 13:04 Воскресенье, 9 июля



10 июля в зоне атмосферного фронта в Приморье местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, при грозе порывы ветра 12-17 м/с, 24..29, на побережье 18..23. 11 июля дотянется влияние западного циклона в Приморье дожди, местами ливни, местами грозы, порывы ветра до 18 м/с, температура существенно не изменится. В центральных районах жарко, на побережье до 23 градусов. / meteonovosti.ru /



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