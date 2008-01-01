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ИА "Метеоновости" / 12:34 Воскресенье, 9 июля
Небо над Москвой по-прежнему закрыто плотными облаками, связанными с фронтом окклюзии. Идет совсем не летний - моросящий дождь. В 12 часов температура повысилась совсем чуть-чуть, на станции ВДНХ было 12,3 градуса. В Тушино немного прохладнее, 11,9, а на Балчуге +12,7 градуса. Относительная влажность воздуха 90 %. Атмосферное давление 741 мм рт. ст. Ветер западной четверти дует со скоростью 2-6 м/с, 11 м/с достигают порывы на юго-западе Новой Москвы. / meteonovosti.ru /
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