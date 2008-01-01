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Поволжью засуха не грозит



ИА "Метеоновости" / 12:27 Воскресенье, 9 июля



Поволжью засуха не грозит. Циклон, который находится сейчас над северо-востоком Центрального круга, проливал дожди и в Поволжье. Там, как и в Москве, с начала июля каждый день идет дождь. В итоге в ряде городов уже перевыполнена месячная норма по осадкам. В Нижнем Новгороде за 8 дней июля выпало почти полторы месячных нормы, или 107 мм осадков при положенных целому месяцу 73 мм. В Ульяновске набралось неполных три месячные нормы, выпало 165 мм осадков за эту же неделю июля. Вот только южнее, в Самаре осадков было немного, в сумме всего 18 мм, что в пределах климатической нормы. В начале новой недели дожди в Поволжье будут продолжаться, циклон далеко не отходит, хотя запасы влаги в нем постепенно иссякают. На севере Поволжья дожди кратковременные с грозами и порывистым ветром. При прояснениях станет немного теплее, днем чуть выше +20 градусов. В Татарстане дождь может сопровождаться градом и порывами ветра до 18 м/с, тоже немного потеплеет до +21 градуса. При этом в Самарской, Пензенской и Саратовской областях тоже с дождем, здесь будет проходить атмосферный фронт. И в этих областях при дождях без особого потепления. / meteonovosti.ru /



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