

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Забайкалье, Якутии и Приамурье ливни ослабят жару



ИА "Метеоновости" / 11:41 Воскресенье, 9 июля



Забайкальский циклон проливал дожди на севере Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Его атмосферный фронт задел краем юго-запад Якутии. Сильными были дожди только в Республике Саха, за день 8 июля и ночь 9 июля до 18 мм вылилось в п. Сунтар и 15 мм в п. Килеер. Циклона держит путь в Амурскую область. По мере его медленного перемещения на восток в Якутии 9 июля дожди будут продолжаться на западе, юго-западе, к концу дня ожидаются на юге. Прогремят грозы, местами порывы ветра при грозе 15-20 м/сек. Днем жарко, 25..30 градусов, на юге 30..35 градусов, на западе и севере температура умеренная, 18..23. Ливни в Якутии на западе, юго-западе и юге будут продолжаться и в понедельник, 10 июля, ожидаются грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/сек, днем по-летнему тепло, местами жарко. Дотянется влияние циклона до востока Забайкальского края. 9 и 10 июля там пройдут дожди, местами сильные. В Бурятии и Иркутской области сегодня, 9 июля пока еще сохранится влияние циклона. Ожидаются дожди разной интенсивности, по северу Бурятии не исключены сильные дожди, прогремят грозы, порывы ветра будут достигать 12-18 м/сек. 10 июля дожди от небольших до умеренных. Циклон принесет небольшое ослабление жары в Амурскую область. Днем 9 июля температура 30..35, местами 23..28, в большинстве районов дождь, местами сильный с грозой. 10 июля тоже сильный дождь местами, гроза, при грозе порывы ветра 15-20 м/сек, на юге области местами 17-22 м/сек, жара продолжит ослабевать, температура 28..33, при дожде 20..25, лишь на юге 30..36 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



