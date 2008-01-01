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Холодные ночи и дни на северо-западе и в центре России



ИА "Метеоновости" / 10:57 Воскресенье, 9 июля



В "мешке арктического холода" остается центр России и северо-запад Европейской территории. Накануне 8 июля сутки были холодными. В Выборге самая холодная ночь за столетие, +7,5, предыдущий минимум +8,4 отмечался в 1965 году. В Кингисеппе температура упала ранним утром до 5,0 градуса, предыдущий минимум 7,1 градуса наблюдался в 1993 году. В Орле минимальная температура составила 6,9 градуса, до этого самая холодная ночь на 8 июля была в 1952 году с температурой 7,2 градуса. Не по-летнему холодным был день и в Москве, максимальная температура 12,4 градуса. Самая высокая в Подмосковье была в Можайске, 14,4 градуса. Такая погода скорее соответствует календарной осени. Подтверждает это мнение и пасмурное небо на весь день. На небольшое потепление можно рассчитывать сегодня, 9 июля на северо-западе, максимальная температура 19..24 градуса. А в центре России потепление откладывается на начало будущей недели, в понедельник, 10 июля температура должна достигнуть двадцатиградусной отметки и немного превысить ее. Дожди перейдут в разряд кратковременных и пройдут местами. / meteonovosti.ru /



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