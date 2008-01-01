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ИА "Метеоновости" / 10:22 Воскресенье, 9 июля



Небо над Москвой закрыто плотными облаками, связанными с фронтом окклюзии. Идет дождь. К 9 часам воздух на станции ВДНХ прогрелся до 10,8 градуса. В Тушино прохладнее, но разница температуры почти не заметна, 10,6, а на Балчуге +11,6 градуса. Относительная влажность воздуха 90 %. Атмосферное давление 740 мм рт. ст. Ветер западной четверти дует со скоростью 2-7 м/с, 10 м/с достигают порывы на севере столицы. / meteonovosti.ru /



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