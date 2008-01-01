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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:15 Воскресенье, 9 июля



Предстоящим днем столичный регион продолжает находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, во второй половине возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 16..18, по области 15..20 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 мм.рт.ст..



В Москве сохраняется сырая и прохладная погода. Атмосферное давление пониженное. Такие условия трудно назвать комфортными. При дождливой погоде обычно снижается содержание кислорода в воздухе, из-за чего ухудшение самочувствия возможно у людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой, нарушениями сердечного ритма. При пониженном атмосферном давлении нелегко приходится гипотоникам.



9 июля геомагнитный фон неустойчивый с отдельными возмущенными периодами. / meteonovosti.ru /



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