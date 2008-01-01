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Новости погоды

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В Северной Осетии штормовая погода

ИА "Метеоновости" / 14:15 Суббота, 8 июля

  Юг Европейской территории бороздят атмосферные фронты с волнами, поэтому редкий день обходится без осадков. Вот и минувший не стал исключением.

Сильные грозовые дожди прошли в Ростовской области, где выпало до 23 мм, в Волгоградской области и Дагестане до 21 мм, в Карачаево-Черкесии до 26 мм. На Краснодарский край обрушился очень сильный дождь, количеством 68 мм.

В воскресенье к южным районам европейской России подоспеет очередной атмосферный фронт с волнами. Местами прошумят грозовые дожди кратковременного характера.

Но основной удар стихии достанется Северной Осетии-Алании. 9 июля сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. На реках ожидаются подъемы уровня воды, которые местами достигнут неблагоприятных отметок, в горных районах не исключен сход селей малого объема. / meteonovosti.ru /
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