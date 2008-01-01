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На Урале продолжаются дожди



ИА "Метеоновости" / 13:36 Суббота, 8 июля



Накануне погода на Урале формировалась под влиянием высокого циклона, с центром над северо-востоком Центрального района. В его теплом секторе порывы ветра местами достигали 18 м/с, а львиная доля осадков досталась Свердловской области, где и выпало до 26 мм.



В воскресенье влияние циклона сохранится в Пермском крае, где местами и прольются сильные дожди. Остальная территория региона будет находиться вблизи атмосферного фронта, который и отметится небольшими и умеренными дождями, в Челябинской области местами сильными. В отдельных районах прогремят грозы, в Челябинской области с градом, при грозах порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Преобладающая температура днем на Среднем Урале 16..21, на Южном Урале до 24 градусов тепла.



/ meteonovosti.ru /



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