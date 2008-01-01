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В Восточную Сибирь возвращается тепло



ИА "Метеоновости" / 13:25 Суббота, 8 июля



Накануне атмосферный фронт высокого сибирского циклона прошелся сильными дождями по Эвенкии, где выпало до 25 мм, Хакасии до 26 мм.



В воскресенье высокий циклон с центром над средним течением Енисея по-прежнему будет определять погоду на большей части Восточной Сибири . Почти везде с дождями разной интенсивности и продолжительности, на юге с грозами, возможен град и с порывистым ветром. В теплом секторе циклона в Восточную Сибирь вернется тепло. В Эвенкии и центральных районах Красноярского края воздух прогреется до 20..25, на юге края и в Хакасии до +28, а в Тыве уже до +33 градусов. Среднесуточная температура воздуха не только приблизится к своей климатической норме, но и превысит ее на пару градусов. / meteonovosti.ru /



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