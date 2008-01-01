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Новости погоды
В Западную Сибирь прорвался холод
ИА "Метеоновости" / 13:15 Суббота, 8 июля
Большая часть Западной Сибири оказалась в тыловой части высокого циклона, который кружит над средним течением Енисея. Небольшой антициклон, расположившийся над севером Ямала продолжает поставлять новые порции холодного воздуха, который пробрался далеко на юг. 7 июля в Ханты-Мансийске столбик термометра опустился до отметки +5, что ниже прежнего рекорда на 0.7 градуса в 1899 году, в Томске +6.7 против 1899 года с температурой +7, в Новокузнецке +6.8, что ниже прежнего рекорда на 0.4 градуса за 1988 год. / meteonovosti.ru /
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