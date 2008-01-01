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ИА "Метеоновости" / 12:43 Суббота, 8 июля



Субботний день перевалил за полдень, но каких-либо позитивных подвижек в погоде нет, и не случится. При облачной погоде на большинстве метеостанций идут дожди разной интенсивности, которые сопровождаются западным, северо-западным ветром, в районе ТСХА его порывы достигают 10 м/с, в Шереметьево и Домодедово 12 м/с, во Внуково 13 м/с. Что касается температуры, то она повысилась менее, чем на градус: на главной станции Москвы ВДНХ +11.7, в районе ТСХА +11.8, в Тушино +11.5, в районе МГУ и в Немчиновке +11.3, на Балчуге столбик термометра перевалил да +12. А во Внуково температура только приблизилась к отметке +11. / meteonovosti.ru /



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