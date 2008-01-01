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В Якутии жарко и влажно



ИА "Метеоновости" / 12:22 Суббота, 8 июля



Накануне, после проливных дождей, на Якутию распространился гребень северного антициклона, тем не менее, без дождей не обошлось, пусть и небольших. Так в Туой-Хая выпало до 10, в Чернышевском до 13 мм. Температура понизилась и ее среднесуточное значение не только приблизилось к многолетним значениями, но и оказалось на пару градусов ниже.



В воскресенье погода на большей части республики будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона, который расположится на северо-западе Якутии. Зона дождей, в зоне атмосферного фронта, охватит запад и юго-запад, а к концу дня доберется и до юга республики, прогремят грозы, ветер окрепнет в порывах до 20 м/с, днем жарко до +30, на юге воздух нагреется до +35 градусов. / meteonovosti.ru /



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