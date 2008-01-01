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Юг Дальнего Востока: ни дня без рекорда



ИА "Метеоновости" / 11:22 Суббота, 8 июля



Циклоны и атмосферные фронты с начала июля обходят стороной южные районы Дальнего Востока. Они поднимаются к северо-востоку, оставляя в своей теплой части, что и способствует установлению аномальной жары. Вот и минувший день не стал исключением. Среднесуточная температура воздуха оставалась ниже климатической нормы на 6-8 и более градусов. По абсолютным величинам в Амурской области воздух разогревался до +35, в Приморье до +38, а в Хабаровском крае и вовсе до +39 градусов.



В очередной раз были зафиксированы рекордно высокие значения температуры для 7 июля.



Среди рекордсменов опять Экимчан (Амурская область), где зафиксировано +33.7, что выше прежнего на 0.6 градуса за 1998 год, в Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) с температурой +33 против 1984 года со значением в +29. В Хабаровске воздух нагревался до +34.6, что выше прежнего почти на 2 градуса (+32.7) в 1982 году. В Благовещенске +35.3, что выше предыдущего абсолютного максимума для этого дня на градус и наблюдавшегося в 1982 году. К рекордсменам присоединился и Сахалин, в Александровске-Сахалинске столбик термометра добрался до отметки +29, что выше прежнего рекорда на 3 градуса и державшегося с 1978 года.



В воскресенье на юге Дальнего Востока сохранится жаркая погода с температурой днем 30..35, в Приморье до +33 градусов. Но уже наметились перемены. Из Китая к Приамурью направляется активный циклон, который принесет сюда дожди разной интенсивности и продолжительности, местами сильные, с грозами и ветром в порывах до 16 м/с. В начале новой недели влияние циклона скажется в Хабаровском крае и Приморье. Жара пойдет на убыль. / meteonovosti.ru /



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