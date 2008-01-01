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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:06 Суббота, 8 июля

  Утро субботнего дня встретило москвичей облачной, сырой и холодной погодой. В 9 часов утра на большинстве метеостанций столицы температура варьируется от +10.5 градуса в Немчиновке до +10.8 на ВДНХ, лишь в центре на Балчуге столбик термометра преодолел отметку +11 и составляет +11.3 градуса. Практически повсеместно идут небольшие дожди, в районе МГУ они более интенсивные. В районе ВДНХ и на Балчуге наблюдается дымка. Ветер западный, северо-западный в районе ТСХА и МГУ его порывы достигают 10 м/с, а в Домодедово и Внуково 12 м/с.

Атмосферное давление низкое, 738 мм ртутного столба, что на 7 единиц выше нормального, относительная влажность воздуха высокая, 93%. / meteonovosti.ru /
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