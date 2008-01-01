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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:57 Суббота, 8 июля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период с 26 июня по 7 июля была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли большую часть времени менялось от спокойного до слабо возмущенного. Небольшие геомагнитные возмущения зарегистрированы 1-2 июля.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 8 по 16 июля солнечная активность будет меняться от низкой до умеренной. Большие вспышки маловероятны. Геомагнитная обстановка ожидается, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие возмущения наиболее вероятны 9-10 июля. / meteonovosti.ru /
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