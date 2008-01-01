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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:04 Суббота, 8 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода. Временами дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 13..15, по области 12..15 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами его порывы могут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм.рт.ст..

В столичном регионе сырая, холодная и ветреная погода на фоне пониженного атмосферного давления. Заметные негативные метеопатические реакции будут проявляться большей частью у людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью, ишемией, бронхиальной астмой, нарушениями сердечного ритма. На пониженный фон атмосферного давления ухудшением самочувствия могут отреагировать гипотоники. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги у лиц с психо-эмоциональными нарушениями. / meteonovosti.ru /
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