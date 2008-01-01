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Новости погоды

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Сильные дожди задержатся в Средней полосе

ИА "Метеоновости" / 13:42 Пятница, 7 июля

  На большей части Европейской России погода формируется под влиянием высокого, а потому малоподвижного циклона, чей центр разместился над северо-востоком Центрального района. В сфере его влияния находятся Верхняя и Средняя Волга, Вологодская область и Урал. В минувшие сутки он пролился сильными дождями в Вологодской, Ивановской, Костромской и Нижегородской областях, в Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл количеством от 17 до 40 мм, местами наблюдались грозы и ветер в порывах 12-17 м/с, в Оренбургской области и Татарстане до 23 м/с.

В ближайшие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится. Циклон продолжит поливать дождями Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Вологодскую области и Волго-Вятский район, местами они будут сильные, с грозами и порывистым ветром. В свою циркуляцию циклон затягивает прохладный воздух. Днем в центре России только 11..18, по юго-западу до +22 градусов, в Вологодской области и на Верхней Волге 13..18, на Средней Волге 15..20 и только местами до +25.

В воскресенье циклон начнет заполняться, дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших и будут носить кратковременный характер. / meteonovosti.ru /
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