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Новости погоды

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К Байкалу направляется зона сильных дождей

ИА "Метеоновости" / 13:24 Пятница, 7 июля

  Атмосферные фронты с волнами не оставляют в покое территорию Байкала. По мере продвижения он льют дождями разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами и порывистым ветром. Накануне больше всего дождей досталось Иркутской области, на которую вылилось до 28 мм.

В субботу в Иркутской области погода улучшится, дожди ослабеют и пройдут местами, прогремят грозы, а в южных районах уже и вовсе без осадков, днем около +25. В Забайкальском крае дожди, ливни, грозы, при грозах усиление ветра в порывах до 20 м/с, жара спадет днем до 20..25, и лишь местами до +30. В Бурятии местами небольшие и умеренные дожди с грозами, по северу - местами сильные дожди, днем 23..28

В воскресенье прохождение волнового циклона на территории вокруг Байкала будет сопровождаться дождями от небольших до умеренных, с грозами и порывистым до 18 м/с, ветром, в отдельных районах дожди ожидаются сильные, но температура существенно не изменится.

Такой же характер погоды прогнозируется и на начало новой недели. / meteonovosti.ru /
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