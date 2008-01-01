|
|
|
Новости погоды
К Байкалу направляется зона сильных дождей
ИА "Метеоновости" / 13:24 Пятница, 7 июля
Атмосферные фронты с волнами не оставляют в покое территорию Байкала. По мере продвижения он льют дождями разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами и порывистым ветром. Накануне больше всего дождей досталось Иркутской области, на которую вылилось до 28 мм.
В субботу в Иркутской области погода улучшится, дожди ослабеют и пройдут местами, прогремят грозы, а в южных районах уже и вовсе без осадков, днем около +25. В Забайкальском крае дожди, ливни, грозы, при грозах усиление ветра в порывах до 20 м/с, жара спадет днем до 20..25, и лишь местами до +30. В Бурятии местами небольшие и умеренные дожди с грозами, по северу - местами сильные дожди, днем 23..28
В воскресенье прохождение волнового циклона на территории вокруг Байкала будет сопровождаться дождями от небольших до умеренных, с грозами и порывистым до 18 м/с, ветром, в отдельных районах дожди ожидаются сильные, но температура существенно не изменится.
Такой же характер погоды прогнозируется и на начало новой недели. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.