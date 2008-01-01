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В центре и на юге Восточной Сибири сыро, ветрено, но тепло



ИА "Метеоновости" / 13:06 Пятница, 7 июля



Циклон, раскрутившийся до больших высот, малоподвижен и его приземный центр, практически, остается на одном месте - средним течением Оби, обеспечивая сильными дождями юг Красноярского края, Тыву, где выпало 15-20 мм. Отмечаются грозы, крупный град диаметром 21-23 мм, ветер усиливается в порывах до штормового, 26 м/с. Сильный грозовой дождь наблюдался в Иркутской области, где налило до 28 мм, в Эвенкии до 26 мм, в Хакасии порывы ветра достигали 23 м/с.



В субботу погода в центре и на юге Восточной Сибири тон погоде будут задавать атмосферные фронты с волнами. Прошумят грозовые дожди, возможен град, ветер местами окрепнет в порывах 15-20 м/с, днем 22..28, в центральных районах 20..25 градусов. В Горной Тыве местами небольшой и умеренный дождь, прогремит гроза, усиление ветра местами в порывах до 20 м/с, днем 26..31. / meteonovosti.ru /



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