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Новости погоды

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Рекордные холода Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:52 Пятница, 7 июля

  Над средним течением Енисея кружит высокий циклон, обеспечивая дождями разной интенсивности и продолжительности центральные и южные районы Сибири, с грозами и сильным порывистым ветром. В его тылу произошло вторжение холодного воздуха, который добрался до Омска, где и был установлен абсолютный минимум температуры для 6 июля, теперь он составляет +4.6, что ниже прежнего на 0.4 градуса за 1941 год.

Антициклон, расположившийся над севером Сибири затянул в свою циркуляцию студеный воздух и на острове Голомянный были внесены изменения в инструментальные изменения за погодой; новый абсолютный минимум температуры для 6 июля теперь составляет -3.2 градуса против прежнего -3.1 за 1981 год. / meteonovosti.ru /
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Сан-Карлос-де-Барилоче

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комфортное место: Помона

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