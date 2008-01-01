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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:44 Пятница, 7 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14-16 градусов; Северном 13-15 градусов, Северо-восточном 14-15 градусов, Восточном 14-16 градусов, Юго-восточном 12-15 градусов; Южном 14 градусов; Юго-западном 14-15 градусов; Западном 13-15 градусов, Северо-западном 11-12 градусов.



В Зеленограде дождь, температура воздуха 12-13 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь, температруа воздуха 13-16 градусов, местами порывы северного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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