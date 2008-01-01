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Куда поехать за летом?



ИА "Метеоновости" / 11:45 Пятница, 7 июля



лета, но настоящего тепла в центре России пока не было. Теряя надежды, жители центральных областей задаются вопросом: куда поехать за летом?



На юге Европейской России погода сохранится неустойчивая: жаркие дни сменяются прохладой, но редкий день будет обходится без дождя, зачастую ливневого характера. Наибольшую опасность они представляют в горах, где могут провоцировать паводки. Для пляжного отпуска на побережье отдельные дожди не помеха, вода в море прогрелась до 25-27 градусов, что случается в середине июля не каждый год.



Настоящая курортная погода практически на всех средиземноморских курортах. Здесь ее определяет обширный антициклон. В Испании и Португалии вполне комфортно: нет иссушающего зноя, после полудня 22..28 градусов, и нет контраста с температурой воды, она составляет 24 градуса. На средиземноморском побережье Франции ясная и жаркая погода с температурой днем 28..30 градусов. В Италии сухо и жарко, воздух прогревается до 29..34 градусов. Жаркий день с температурой днем до 35 градусов и в Греции. На Балканах воздух раскалится до 31..36 градусов, но из-за атмосферного фронта, местами прошумят непродолжительные дожди. Температура воды 24-25 градусов. Излюбленное место отдыха россиян - Турция. Погода осадков не сулит, на большинстве курортов днем 30..33, лишь в Анталии сохранится сильная жара, днем выше 40 градусов. Температура воды 25..27 градусов.



На черноморском побережье Болгарии в основном без осадков, температура воздуха днем 23..28, воды 25 градусов. / meteonovosti.ru /



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