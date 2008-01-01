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И снова о жаре на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 11:13 Пятница, 7 июля



С начала июля на юге Дальнего Востока установилась аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха, превышающей многолетние значения на 6-8, а местами и более градусов. По абсолютной величине накануне днем в Амурской области воздух раскалялся до +37, в Хабаровском крае до +39 градусов. Не отступая от традиции в инструментальные наблюдения за погодой снова были внесены изменения.



В Экимчане (Амурская область) столбик термометра остановился у отметки +34.2, превысив предыдущий максимум температуры на 1.8 градуса, наблюдавшегося в 1954 году. В Благовещенске воздух разогрелся до +36, тем самым оставив позади 1944 год с температурой +33.7. Рекордно высокие значения зафиксированы в Хабаровске +34.6, прежний +32.6 за 1999 год, во Владивостоке +32.8, предыдущий +32.5 в 1944 году.



Еще в субботу на юге Дальнего Востока сохранится аномально жаркая погода с температурой днем выше +30, в Хабаровском крае и Амурской области до 37..38 градусов.



Но уже в воскресенье подоспеет циклон, уроженец Китая, который и принесет непродолжительные дожди, местами они будут носить ливневый характер, с грозами и порывистым ветром. В начале будущей недели в Приморье уже 24..29, в Амурской области не выше +31, лишь в Хабаровском крае еще до +37 градусов.



/ meteonovosti.ru /



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