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Новости погоды

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В Якутии нарастает жара

ИА "Метеоновости" / 10:51 Пятница, 7 июля

  Вот уже в течение длительного времени циклоны и атмосферные фронты штурмуют Якутию. Основной удар приходится на южные, юго-западные, западные и центральные районы республики. Вот и минувший день не стал исключением. Сильные дожди прошли в Чюльбю количеством до 12 мм, в Теполтя до 15 мм, но больше всего досталось Учуру, на который вылилось до 17 мм. В отдельных районах гремели грозы, ветер усиливался в порывах до 21 м/с. В ранние утренние часы местами отмечались туманы, видимость ухудшалась до 500 м.

В субботний день, на северо-востоке, юго-западе и западе Якутии, вблизи атмосферного фронта с волнами, пройдут небольшие, местами умеренные дожди кратковременного характера, местами с грозами, при грозах порывистый ветер до 22 м/с, днем в большинстве районов повышение температуры до +30, на юге воздух раскалится до 35 градусов.

До начала будущей недели характер погоды существенно не изменится, местами будут продолжаться дожди разной интенсивности и продолжительности, в понедельник они будут носить ливневый характер, прогремят грозы, при грозах усиление ветра в порывах 12-17 м/с. Температура днем останется прежней, 25..30, а на юге жара усилится до +37 градусов. / meteonovosti.ru /
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