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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:52 Пятница, 7 июля

  Первая декада июля самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Москве была дважды: в 1938 и 1972 годах, когда ежедневно температура воздуха достигала рекордных значений. Сегодняшний день, 7 июля, отметился в 1972 году, когда максимальная температура достигла значения в +34.8 градусов. Выше этого порога она не повышалась даже в "жарких" 2010 и 2011 годах. В эти годы самые жаркие деньки пришлись на вторую половину июля.

А самой холодной ночь на 7 июля случилась в далеком 1894 году, когда столбики московских термометров опустились до отметки +4.9 градуса. Холоднее в эти июльские сутки больше не было ни разу. / meteonovosti.ru /
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