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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:43 Пятница, 7 июля



По сведениям Метеобюро Москвы и области предстоящим днём 7 июля из-за близости циклонического вихря ожидается переменная облачность. Воздушная масса, господствующая в нашей местности по-прежнему остаётся холодная, а соответственно и большого температурного суточного хода, соответствующего этому времени года ждать не приходится. Максимальная температура воздуха в Москве составит лишь 15..17 градусов, немного теплее будет на юго-востоке области, там 17..18, а вот самыми прохладными станут северные территории Московской области, всего лишь 13..15 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатического показателя на 4-5 градусов. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные на востоке и северо-востоке Москвы и области. Ветер с северо-западной составляющей будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление 743 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



Погода испытывает на прочность жителей столичного региона. Низкий фон атмосферного давления, частные дожди и прохладная погода. Лето, право, не задалось! К концу недели станет еще холоднее. Заметные негативные метеопатические реакции на влажную дискомфортную погоду будут проявляться большей частью у людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. А именно, у людей с ишемической болезнью с бронхиальной астмой, с нарушениями сердечного ритма. Даже у вполне здоровых людей на фоне возмущенного геомагнитного поля может снижаться умственная и физическая активность, ухудшаться настроение. / meteonovosti.ru /



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