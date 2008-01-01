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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:52 Четверг, 6 июля
Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. При облачной погоде с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице 15..17 градусов, по области 14..19. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
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