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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 6 июля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18-20 градусов; Северном 19-20 градусов, Северо-восточном 18-19 градусов, Восточном 18-20 градусов, Юго-восточном 15-20 градусов; Южном 18 градусов; Юго-западном 17-20 градусов; Западном 15-19градусов, Северо-западном 17-20 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 16 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температруа воздуха 17-19 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 14 м/с. / meteonovosti.ru /



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