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Новости погоды

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Сильные дожди в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 14:25 Четверг, 6 июля

  Мощный циклон стал причиной прохладной и дождливой погоды на большей части Европейской России и Урала. Минувшей ночью центр циклона располагался над Волго-Вятским районом, а система его атмосферных фронтов определяла погоду на Урале и в Поволжье.

В среду очень сильные дожди отмечались в ряде областей Поволжья. Так, в Ульяновской области менее чем за 12 часов количество осадков превысило 50 мм, суточная сумма осадков составила 86 мм, в Пензенской области количество дождевой воды достигло 60 мм. Обильные осадки сопровождались грозами и порывистым ветром до 23 м/с.

В ближайшие сутки в Поволжье не исключены небольшие и умеренные кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, а основная непогода с сильными грозовыми дождями сместится на Урал. / meteonovosti.ru /
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