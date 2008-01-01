

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди в Поволжье



ИА "Метеоновости" / 14:25 Четверг, 6 июля



Мощный циклон стал причиной прохладной и дождливой погоды на большей части Европейской России и Урала. Минувшей ночью центр циклона располагался над Волго-Вятским районом, а система его атмосферных фронтов определяла погоду на Урале и в Поволжье.



В среду очень сильные дожди отмечались в ряде областей Поволжья. Так, в Ульяновской области менее чем за 12 часов количество осадков превысило 50 мм, суточная сумма осадков составила 86 мм, в Пензенской области количество дождевой воды достигло 60 мм. Обильные осадки сопровождались грозами и порывистым ветром до 23 м/с.



В ближайшие сутки в Поволжье не исключены небольшие и умеренные кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, а основная непогода с сильными грозовыми дождями сместится на Урал. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



