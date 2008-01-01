Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 6 июля
В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, на крайнем востоке столицы местами выпали капли дождя.
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Температура воздуха в административных округах: Центральном 17-18 градусов; Северном 17-18 градусов, Северо-восточном 16-17 градусов, Восточном 16-17 градусов, Юго-восточном 16-18 градусов; Южном 17 градусов; Юго-западном 16-17 градусов; Западном 16-18 градусов, Северо-западном 16-18 градусов.
В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 15 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 16-18 градусов, местами порывы западного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /