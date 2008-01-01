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Пик холода в Москве придется на Ивана-Купалу



ИА "Метеоновости" / 12:15 Четверг, 6 июля



7 июля, праздник Ивана- Купалы. Как правило, к этому времени воздух в Москве становится по-летнему теплым, средняя максимальная температура воздуха на станции ВДНХ достигает 22,5 градуса, минимальная 14 градусов.



2017 год станет исключением, но не рекордом по прохладе.



По вине высотного циклона, который хотя и начнет заполняться, но еще будет в силе обеспечить облачную, ветреную и прохладную погоду. В пятницу в утренние часы в Москве 8..10 градусов, днем 15..15 градусов, и кратковременный дождь. Средняя суточная температура воздуха ожидается в пределах 11-12 градусов, что ниже нормы более чем на 5 градусов.



Это будут самые холодные сутки в текущем июле!



А рекорд холода на Иванов день останется за 1952 годом, когда средняя суточная температура была всего 9,1 градуса, и днем температура повысилась лишь до 10,4 градуса. И осадков выпало более 10 мм. / meteonovosti.ru /



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