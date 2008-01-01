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В выходные в Москве прохладно и с дождями



ИА "Метеоновости" / 12:04 Четверг, 6 июля



циклона. Будет дождливо, ветрено и прохладно.



В субботу центр циклона приблизится к столичной области, облачность увеличится, и дождь станет приниматься время от времени. В холодной воздушной массе ночью 8..10 градусов в Москве и до 7 градусов на северо-западе Подмосковья. Днем без солнца температура повысится до 13..15 градусов. Средняя за сутки температура воздуха 8 июля окажется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Дискомфорт погоде придаст северо-западный ветер, который в порывах будет усиливаться до 12-15 м/с.



В воскресенье атмосферное давление начнет расти. Облаков и осадков станет меньше: при переменной облачности небольшой кратковременный дождь соберется лишь местами. Ночью в Москве около 10 градусов, по области 7..12. Днем в столице 16..18, в Подмосковье 15..20 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется ниже многолетних значений на 4 градуса.



Отправляясь на природу, не забудьте одеться теплее, захватите зонты. И для городских прогулок плащи и зонты понадобятся.



Расчеты показывают, что таких холодных выходных дней в июле больше не будет! / meteonovosti.ru /



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