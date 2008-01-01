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На Урале сохранится прохладная погода



ИА "Метеоновости" / 11:37 Четверг, 6 июля



Над Средним Поволжьем кружит мощный и глубокий циклон, который определяет ветреную и прохладную погоду практически во всем регионе. В ближайшей перспективе влияние этого атмосферного вихря распространится и на Урал. Сегодня в Свердловской, Челябинской, Курганской областях ожидается сильный грозовой дождь с градом и порывистым ветром до 18 м/с (в Челябинской области до 26 м/с). В пятницу на Урале пройдут дожди, местами сильные, в Свердловской местами очень сильные дожди, в Курганской области дожди в основном небольшой и умеренной интенсивности, в отдельных районах гроза и град, ветер - порывистый, до 22 м/с. Максимальная температура воздуха днем +15..+20, в горах Свердловской области не выше +11, и лишь на крайнем юге Челябинской области и в Курганской области до +24.



В предстоящие выходные дни в регионе сохранится погода с небольшими и умеренными дождями, фон температуры днем +18..+23, на юге региона до +26. / meteonovosti.ru /



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