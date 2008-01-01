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На юге Сибири жара сменилась дождями



ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 6 июля



Над центральными и южными регионами Сибири кружит мощный циклон. Контрасты температуры и влажности взаимодействующих масс достаточно велики, что и определяет интенсивность процессов. В первой половине недели воздух в южных областях Западной Сибири прогревался до +25..+27 градусов. Но уже в среду днем погода начала меняться. Под влиянием активного атмосферного фронта местами прошли сильные грозовые дожди. Так, в Омской области выпало до 16 мм, в Томской и Новосибирской областях количество осадков составило от 28 до 32 мм. В Алтайском крае отмечались грозы и порывистый ветер силой до 23 м/с.



Сегодня в регионе сохранится неустойчивая погода с сильными грозовыми дождями и порывистым ветром 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град. Непогода распространится также на южные Красноярского края, Тыву и Хакасию. / meteonovosti.ru /



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