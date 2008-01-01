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Новости погоды
В Якутии сильные дожди и грозы
ИА "Метеоновости" / 10:39 Четверг, 6 июля
Активный циклон и связанная с ним система атмосферных фронтов стали причиной неустойчивой погоды. В среду днем и прошедшей ночью в регионе прогремели грозы, а сила ветра в порывах достигала 26 м/с. По юго-западу республики отмечались сильные дожди, за сутки местами выпало более 20 мм осадков.
Сегодня и в ближайшие сутки влияние циклона в регионе сохранится. Ожидаются ливневые дожди с грозами и порывистым ветром. На арктическом побережье сила ветра будет достигать 23-28 м/с. / meteonovosti.ru /
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