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Новости погоды
Аномальная жара на юге Дальнего Востока
ИА "Метеоновости" / 10:30 Четверг, 6 июля
В южных районах дальневосточного региона нашей страны сохраняется сильная жара.
Средний за сутки фон температуры воздуха превышает климатическую норму на 4-8 градусов. По абсолютной величине днем столбики термометров уверено пересекают отметку +35. В минувшую среду в Амурской области максимум температуры составил +37 градусов, в Хабаровском крае воздух раскалялся до +36.
Новыми рекордами максимальной температуры отметились административный центр Амурской области - Благовещенск (+36.7, предыдущий рекорд продержался 18 лет и составлял +35.0) и поселок Экимчан, где днем 5 июля воздух прогрелся до +33.4 градуса, что на 0.6 градуса выше экстремума, зафиксированного в далеком 1951 году.
Столь высокий фон температуры воздуха сохранится в регионе до конца недели. / meteonovosti.ru /
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