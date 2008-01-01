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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:43 Четверг, 6 июля



Предстоящим днём погоду Московского регтона будет определять тыловая часть циклона, центр которого кружит над верховьем Волги. По сведениям метеобюро Москвы и области при переменной облачности местами (в основном в восточной половине Москвы и области) пройдут небольшие кратковременные дожди, в северных и северо-западных районах погода преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 18..20 градусов, по области 15..20, а ее распределение - классическое: на севере холоднее, на юге теплее. Среднесуточное значение температуры окажется на 4-5 градусов ниже нормы. Атмосферное давление существенно не изменится, оставаясь низким, 741 мм рт ст. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с, местами порывами до 12-15 м/с.



Метеозависимые люди будут испытывать дискомфорт из-за колебания основных метеопараметров. Пониженное атмосферное давление может ухудшить самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивым собственным артериальным давлением, страдающих гипотонией, у некоторых могут наблюдаться головные и сердечные боли, мигрени. Порывистый ветер неблагоприятно скажется на самочувствии лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами. У такой категории лиц возможно усиление депрессивного состояния.



6 июля геомагнитный фон в основном спокойный. / meteonovosti.ru /



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