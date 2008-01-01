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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:40 Среда, 5 июля
Погоду в Москве и области будет определять приближение атмосферного фронта с северо-запада. При облачной погоде с прояснениями, местами пройдет кратковременной дождь, возможна гроза. Температура воздуха в столице 16..18 градусов, по области до 15..20 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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