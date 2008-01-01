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Новости погоды

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Комфортные и некомфортные точки России

ИА "Метеоновости" / 14:12 Среда, 5 июля

  Самое комфортное место в нашей стране находится в Краснодарском крае, в Анапе. При солнечной погоде воздух прогрелся до +24, относительная влажность воздуха 48%, ветер слабый, а температура воды составляет 27 градусов.

В Ангарске, что находится в Иркутской области, тоже комфортно: температура воздуха составляет +24 градуса, относительная влажность воздуха 41%, и почти штиль.

Самое некомфортное место в России - Анадырь - столица Чукотского автономного округа. В зоне атмосферного фронта облачно, идут сильные дожди ливневого характера, относительная влажность воздуха приближается к абсолютной, 98%. Температура воздуха составляет +7 градусов, но из-за сильного ветра, скорость которого 15 м/с с порывами до 19 м/с, создается ощущение небольшого морозца до -3 градусов.

Самое ветреное место на арктическом побережье Якутии - Тикси. Прохождение холодного атмосферного фронта при облачной погоде сопровождается слабыми ливневыми дождями, относительная влажность воздуха повышенная, 71%. Дует сильный, пронизывающий ветер до 20 м/с с порывами до штормового 26 м/с. Поэтому, не смотря на то, что температура +6 градусов, но по ощущениям тянет на все -9. / meteonovosti.ru /
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Абадан		 -6
Ла-Пас

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Мюриета

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