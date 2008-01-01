

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Европейский юг: ни дня без рекорда



ИА "Метеоновости" / 13:46 Среда, 5 июля



Отрог антициклона, распространившийся из Западной Европы на южные районы Европейской территории, обусловил жаркую погоду. Среднесуточная температура за 4 июля превысила многолетние значения на 4-6, а местами и более, чем на 8 градусов. Сильная жара наблюдалась в Калмыкии, где температура повышалась до 43, на юго-востоке Ростовской области до 41, Астраханской области до 42, Волгоградской до 40 градусов, Краснодарском крае (МО город-курорт Сочи было зафиксировано 36,6), на севере и востоке Ставропольского края до 42, в Кабардино-Балкарии и Дагестане до 38, Северной Осетии, на севере Ингушетии и Чеченской Республики до 41 градуса.



На фоне такой жары нашлись рекордсмены, и в очередной раз были внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой. Так в Яшкуле (Калмыкия) воздух раскалился до +42.7 градусов, против +41.4 наблюдавшегося в 1954 г., в Ставрополе +36.6 (прежний +34.6 в 2003 г.), в Минеральных Водах +37.8 (предыдущий +35.3 в 2003 г.), в Кисловодске +34.9 градуса против 1954 года с температурой +31.6 градуса, во Владикавказе (Северная Осетия) +36.0, что выше прежнего рекорда на 2 градуса, зафиксированного в 1975 году, в Ахты (Дагестан) +38.6 (прежний составлял +33 в 1954 году, в Волгограде +36.4 против +36.2 в 1972 году, в Нальчике (Кабардино-Балкария) +36.2, предыдущий +34.9 в 1954 году.



В предстоящие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится, поэтому можно рассчитывать на новые жаркие рекорды температуры. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



