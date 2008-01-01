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Вокруг Байкала жара идет на убыль



ИА "Метеоновости" / 12:31 Среда, 5 июля



Погода вокруг Байкала в минувшие сутки формировалась под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. В Забайкальском крае он отметился дождями, в Большой Лепринде, Яшкуне и Александровском выпало 15-16 мм, порывы ветра достигали 18 м/с, а местами и штормовой силы, 25 м/с. В Бурятии осадков было меньше, в Курумкане и Сосново-Озерском налило до 12 мм, в Уаките до 14 мм, ветер усиливался в порывах до 16 м/с.



В эпицентре ненастья оказалась Иркутская область, где выпало до 34 мм. На областной центр, Иркутск, обрушился самый настоящий тропический ливень. 4 июля в городе был перекрыт абсолютный максимум осадков, который теперь составляет 67,2 мм, против прежнего 36 мм в 1975 году.



В предстоящие сутки циклон покинет территорию Байкала, а на его место из Монголии распространится гребень антициклона. Местами еще будут перепадать небольшие дожди кратковременного характера, с грозами и порывистым ветром до 15-16 м/с. В Иркутской области, из-за атмосферного фронта с волнами, протянувшегося по западным и северо-западным районам, дожди местами будут носить ливневый характер и сопровождаться порывистым, 13-18 м/с, ветром. Жара пойдет на убыль, днем не выше +32..34 градусов. А к концу недели в Забайкальском крае и Иркутской области до 25..28, в Бурятии в основном 19..24. / meteonovosti.ru /



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