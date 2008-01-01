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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 5 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19-20 градусов; Северном 19- 20 градусв, Северо-восточном 18-20 градусов, Восточном 19-20 градусов, Юго-восточном 20 градусов; Южном 21 градус; Юго-западном 20-21 градус; Западном 19-20 градусов, Северо-западном 19-20 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17-20 градусов. / meteonovosti.ru /



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