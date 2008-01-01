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Новости погоды
О пожарной опасности на территории России
ИА "Метеоновости" / 11:48 Среда, 5 июля
Жители центральных областей не дождутся, когда дождливый период лета закончится, а за Уралом местами дождей ждут, как помощников в борьбе с природными пожарами, которых к середине лета становится все больше.
Летняя жара обосновалась на территории вокруг Байкала и на Дальнем Востоке. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 6-8 градусов. В дневные часы воздух раскаляется до 35..38 градусов. И как следствие нарастает степень пожарной опасности.
Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Эвенкии, на западе Иркутской области, юго-западе Забайкальского края, на юго-востоке Якутии, а также в Амурской области и Хабаровском крае.
По последним данным, на утро 5 июля в Забайкалье охвачены огнем 46 тысяч гектаров леса, бушует 70 природных пожаров. Ситуация усложняется тем, что порывистый ветер, до 16 м/с, способствует быстрому распространению огня, и создает серьезные проблемы при тушении.
Высокая степень пожарной опасности отмечается и в степях Калмыкии, в Астраханской и местами в Волгоградской областях, где жара удерживается более недели. / meteonovosti.ru /
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