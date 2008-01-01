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Новости погоды

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Рекордные холода Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:20 Среда, 5 июля

  Циклон, который накануне располагался над Средним Уралом, поднимаясь к северо-востоку, отметился сильными грозовыми дождями в Туруханском районе, где выпало до 29 мм. По мере продвижения циклона, в его тылу усилилось влияние арктического антициклона. Среднесуточная температура воздуха в Туруханском районе оказалась ниже многолетних значений на 4-6 градусов. В Туруханске в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки +2.7 градуса, что и стало новым абсолютным минимумом для 4 июля. Предыдущий рекорд составлял +3.4 градуса в 1972 году.

Этот же антициклон способствовал внесению изменений в инструментальные наблюдения за погодой и на арктических островах. Среди рекордсменов остров Визе, где воздух прихватил морозец до -3.5 градуса. Прежний абсолютный минимум температуры для 4 июля -3.2 и наблюдался в 1949 году. / meteonovosti.ru /
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