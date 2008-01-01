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Жара не отпускает Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 11:03 Среда, 5 июля



Циклоны и атмосферные фронты, поднимающиеся с юго-запада на северо-восток, оставляют в своем теплом секторе южные районы Дальнего Востока. И как, следствие, среднесуточная температура воздуха вот уже в течение нескольких дней остается выше многолетних значений на 4-6 градусов.



В результате, в ряде населенных пунктов 4 июля вновь обновились инструментальные наблюдения за погодой. Среди рекордсменов Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край), где воздух нагрелся до +33.6 градусов, что выше предыдущего рекорда отмеченного в 1951 году на 3 градуса. В Благовещенске хватило всего-навсего полградуса, чтобы состоялся новый абсолютный максимум температуры, +35, прежний +34.5 градуса был зафиксирован в 2000 году.



Жаркий воздух, поднимаясь к северо-востоку, добирается и до Якутии. Накануне, 4 июля, среднесуточная температура превысила климатическую норму более, чем на 8 градусов. Рекордно высокие значения температуры наблюдались в Нерюнгри +33.3, что выше прежнего на 1.3 градуса за 1944 год, в Алдане +32.5, предыдущий составлял +32 в 1970 году.



В предстоящие сутки через южные и юго-западные районы на центр Якутии будет выходить дождливый циклон, который, не только отметится дождями ливневого характера, грозами и порывистым ветром, но и освежит воздух, днем уже около +20. Жара сместится на юго-восток Якутии, и 6 июля здесь ожидается 32..37 градусов!!!



Юг Дальнего Востока останется в жарком воздухе. При малооблачной погоде и отсутствии дождей, в Приморском крае 30..35, в Хабаровском крае и Амурской области воздух раскалится до 37..38 градусов. / meteonovosti.ru /



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