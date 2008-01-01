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Новости погоды

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Их архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:04 Среда, 5 июля

  В начале июля температура воздуха в Москве редко понижалась до слабо положительных значений и 5 июля в последний раз подобное произошло в далеком 1894 году. Под утро столбики термометра опустились до +4.9 градуса, что и стало суточным рекордом температуры, не повторившимся по сей день.

А самым жарким сегодняшний день отмечался в 1938 году. В дневные часы воздух раскалился до 36.2 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.

Сильными дождями отметился этот день в 1977 году. За сутки на московскую землю вылилось 25.8 мм осадков при месячной норме 94 мм. / meteonovosti.ru /
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