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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:28 Среда, 5 июля
В столице и Подмосковье в среду снова дождливо и ветрено. По-прежнему сохраняется пониженный фон атмосферного давления, температура также будет ниже привычных значений. Ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь разной интенсивности, возможна гроза. Ветер западный 5-10 местами порывы 12-15 м/с.Температура в Москве 18-20, по области 17-22 градусов
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В Москве и области погода влажно-дискомфортная. Она вызывает негативные метеопатические реакции, прежде всего, у людей, ослабленных хроническими заболеваниями, нарушениями обмена веществ, например, с заболеваниями щитовидной железы. Температура воздуха и уровень атмосферного давления немного ниже привычных значений. Пройдут небольшие дожди. Солнечный дефицит может привести к ухудшению самочувствия и настроения даже у вполне здоровых людей. / meteonovosti.ru /