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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве

ИА "Метеоновости" / 15:45 Вторник, 4 июля

  Погоду в Москве и области будет определять близость атмосферного фронта. При переменной облачности местами соберется небольшой дождь. Температура воздуха в столице 16..18 градусов, по области до 14..19 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /
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