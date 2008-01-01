|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:45 Вторник, 4 июля
Погоду в Москве и области будет определять близость атмосферного фронта. При переменной облачности местами соберется небольшой дождь. Температура воздуха в столице 16..18 градусов, по области до 14..19 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.